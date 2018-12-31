"Важно быть командой": опубликовано новогоднее обращение Путина

Президент заявил, что стране предстоит решить "немало насущных задач"

Жители Камчатки уже встретили Новый год. Они первыми увидели праздничное обращение президента. После этого видео поздравления Владимира Путина опубликовали в Сети.

"У каждого сейчас ожидания. Но, по большому счету, все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной", - обратился к россиянам президент.

По его словам, стране предстоит решить много насущных задач. "И главное - шаг за шагом добиться повышения благосостояния и качества жизни. Чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему", - отметил Путин.

Однако президент считает, что добиться успеха можно только вместе. "Помощников у нас никогда не было и не будет. Нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой", - заявил он.

Отметим, в этом году, по сообщениям СМИ, некоторые россияне могут увидеть другую версию новогоднего обращения президента. Оно может быть записано в Магнитогорске, куда из-за трагедии вылетел Владимир Путин. Напомним, в одном из жилых домов города в результате взрыва газа обрушился подъезд, погибли люди.