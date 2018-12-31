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"Важно быть командой": опубликовано новогоднее обращение Путина

16:45
  • понедельник
  • 31 декабря 2018

Президент заявил, что стране предстоит решить "немало насущных задач"

Жители Камчатки уже встретили Новый год. Они первыми увидели праздничное обращение президента.  После этого видео поздравления Владимира Путина опубликовали в Сети.

"У каждого сейчас ожидания. Но, по большому счету, все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, чтобы в доме царило согласие, дети радовали, жизнь была мирной", - обратился к россиянам президент.

По его словам, стране предстоит решить много насущных задач. "И главное - шаг за шагом добиться повышения благосостояния и качества жизни. Чтобы все граждане России, каждый из нас, уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему", - отметил Путин.

Однако президент считает, что добиться успеха можно только вместе. "Помощников у нас никогда не было и не будет. Нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой", - заявил он. 

Отметим, в этом году, по сообщениям СМИ, некоторые россияне могут увидеть другую версию новогоднего обращения президента. Оно может быть записано в Магнитогорске, куда из-за трагедии вылетел Владимир Путин. Напомним, в одном из жилых домов города в результате взрыва газа обрушился подъезд, погибли люди.

 

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