Пострадавший в Магнитогорске мальчик растерялся после вопроса Путина

Глава государства посетил больницу, где размещены раненые

Президент России Владимир Путин, срочно прибывший в Магнитогорск, где рано утром 31 декабря произошло обрушение жилого дома, побывал на месте трагедии. Также глава государства посетил больницу, где были размещены пострадавшие.

Первым делом Путин потребовал у главы МЧС отчитаться о ситуации. "Я прошу глав ведомств доложить, что сделано и какова ситуация объективная на данный момент. Начнем с МЧС", - обратился к министру он.

Президент лично осмотрел частично обрушившееся здание. Пояснения Путину давал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который также отложил все ранее запланированные дела и срочно прибыл в Магнитогорск.

Затем российский лидер отправился в больницу, где навестил пострадавших. В частности, он пообщался с 13-летним мальчиком, которого спасатели извлекли из-под завалов. У юноши различные травмы и обморожение.

"Новый год сегодня. Я так быстро собирался к вам, что ничего не захватил. Но я тебе обязательно привезу", - цитирует Путина РИА Новости. Президент спросил у мальчика, какой подарок он хотел бы получить, но тот растерялся и не смог ответить.

Путин поинтересовался у мальчика его состоянием и сколько времени он провел под завалами. Пострадавший сообщил, что вместе с семьей проживал на третьем этаже. Спасатели, по словам ребенка, вызволили его спустя час после обрушения.