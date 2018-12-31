Найдено тело убитой попутчиком клиентки BlaBlaCar

Убийца сам показал, где спрятал труп

Найдено тело Ирины Ахматовой, которая пропала по дороге в Тулу. Труп обнаружили под Серпуховом. Страшную находку помог сделать убийца девушки.

"Злоумышленник сам указал на место, после чего его повезли на проверку показаний на местности, где он указал местоположение трупа", - сообщили правоохранители агентству "Москва".

Ирина пропала 27 декабря. Было известно, что девушка по дороге в Тулу взяла попутчиков через популярный сайт. 30 декабря по подозрению в убийстве задержали мужчину, который на допросе сознался в содеянном.