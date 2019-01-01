Пострадавшим в Парке Горького оказывается медпомощь

ЧП произошло из-за технической неисправности

Столичные врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим во время обрушения пешеходного моста в Парке Горького. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, ЧП произошло из-за технической неисправности конструктивных элементов катка.

По данным пресс-службы Парка Горького, мост с людьми обрушился на каток в ночь на 1 января. Обвалилась временная деревянная конструкция, которая находится над катком. Люди, которые в тот момент были на мосту, упали на посетителей катка. Машины скорой приехали очень быстро, пострадавших оперативно эвакуировали. Также на месте работали сотрудники МЧС.

В результате инцидента погибших нет. Кроме того, часть посетителей катка получили легкие ушибы и им помощь оказана на месте. Представители парка устанавливают причины ЧП.