"Путешествия в Рождество" посетили уже более 8 млн человек

На площадках фестиваля проведено 3 тысячи 850 мастер-классов

Площадки фестиваля "Путешествия в Рождество", который стартовал 14 декабря 2018 года, уже посетили 8,3 миллиона человек. За это время было проведено 3,85 тысячи мастер-классов, в которых приняли участие более 37 тысяч москвичей и гостей столицы.

"На катке в Новопушкинском сквере гости увидели 28 спектаклей. Их посмотрели 23 тысячи гостей. Также состоялось 510 уличных театральных спектаклей, зрителями которых стали более 99 тысяч человек. Еще более 87 тысяч человек прокатились с новогодних горок", - сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также по состоянию на 1 января праздник на Тверской улице, Красной Площади и в парке "Зарядье" посетили 930 тысяч человек. На площадках провели 145 спортивно-анимационных мероприятий, 285 мастер-классов, 132 культурно-анимационных мероприятия.

Посетители фестиваля приобрели более 35 тысяч горячих блюд - это супы, гарниры, мясные блюда, котлеты по-киевски, пельмени, почти 20 тысяч сэндвичей и бутербродов, около 29 тысяч сосисок и выпили свыше 110 тысяч литров различных напитков.

Зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице 14 декабря 2018 года. Он продлится по 13 января 2019 года. По всей Москве работают 78 площадок. Они размещены как в центре, так и в других округах, а также в городских парках. Посетителей фестиваля ждут развлечения для всей семьи: ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, арт-объекты, спортивные игры, мастер-классы, экскурсии и многое другое.