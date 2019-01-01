Чудесное спасение: подробности разбора завалов в Магнитогорске

Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна

Число жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске увеличилось до восьми. Судьба 36 человек остаётся неизвестной. Поисково-спасательную операцию пришлось приостановить почти на сутки из-за угрозы дальнейшего обрушения. Горожане приносят к месту трагедии цветы, детские игрушки и свечи.

Максимально аккуратно, а кое-где и ювелирно, всю минувшую ночь в Магнитогорске продолжали разбирать завалы. Спасатели трудились в четыре смены, прерывая работы лишь для того, чтобы попробовать услышать под руинами живых, передает "ТВ Центр".

В какой-то момент это приносит результат. Под остатками плит и строительным мусором, в который превратился целый подъезд магнитогорской многоэтажки, находят человека. Гражданина Таджикистана, который вероятно снимал в этом доме квартиру. Под завалами он пролежал несколько часов. Мужчина в тяжёлом состоянии.

Он стал пятым человеком, которого спасателям удалось достать живым. На месте трагедии их трудится около тысячи человек. Работает более 200 единиц спецтехники. Вся информация стекается в оперативный штаб, который 1 января опубликовал уточненную информацию о количестве пострадавших и тех, кто до сих пор числится пропавшими без вести.

По состоянию на 12:00 по местному времени 1 января из-под завалов извлечены тела 8 погибших. Судьба 36 граждан, которые в момент обрушения могли находиться в квартирах, неизвестна. Правительственной комиссией в ходе детального анализа состояния здания по его визуальному осмотру и по данным специальных приборов, принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены 7 подъезда.

Из-за этого принято решение прервать поисково-спасательные работы на сутки. К разбору завалов планируют вернуться только 2 января, после того, как ликвидируют угрозу обрушения стены. Остальные подъезды на предмет угрозы обрушения тоже уже обследовали сотрудники МЧС. Информация сейчас обрабатывается, после чего будет принято решение о дальнейшей судьбе всего дома. О чём накануне докладывали и президенту, прилетевшему в Магнитогорск.

"Исходим из того, что это не тот случай, когда нужно что-то экономить. Все, что будет вызывать сомнение – самое малейшее сомнение, – должно быть расселено", - отметил Владимир Путин.

"Временный центр размещения – там сегодня никого нет. Слава богу, что люди разошлись по родственникам, знакомым, это очень хорошо. Спасибо тем людям, которые принимают пострадавших. Но он все равно должен быть готов, и там должно быть все необходимое для того, чтобы люди могли там пребывать", - добавил президент.

Владимир Путин потребовал от местных властей решить вопрос с компенсациями пострадавшим. Их президент накануне тоже навестил в больнице. Там Путин пообщался с подростком — 13-летним Сергеем Гавриловым, которого спасатели извлекли из-под завалов. Президент извинился, что приехал с пустыми руками, но пообещал мальчику новогодний подарок.

Александр Панюшкин, Илья титов, ТВ Центр.