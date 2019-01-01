Как Россия встретила Новый год

Во всех городах прошли массовые гулянья

Под бой курантов и залпы салютов наступил 2019 год. В компании самых родных и близких всенародно любимый праздник отмечали жители 11 часовых поясов России. Первыми Новый год встретили на Камчатке, Чукотке и Сахалине. Во всех городах - массовые гулянья. На площадях - концерты и выступления артистов. Улицы Владивостока осветили яркие огни салютов и фейерверков. Работала большая ярмарка под открытым небом.

В Сахалинской области празднованиям не помешал даже сильный мороз. В городе Оха музыкальные коллективы на протяжении нескольких часов исполняли народные песни. Следом за Дальним Востоком бокалы с шампанским подняли жители Сибири и Урала. Атмосфера праздника царила и в Санкт-Петербурге. На Дворцовой площади состоялось яркое световое шоу.

С особым масштабом отмечали Новый 2019 год в Москве. Основные гулянья прошли на Красной Площади и Тверской улице, ставшей на несколько дней пешеходной. Для жителей и гостей столицы подготовили около 100 новогодних площадок.

Яркий, волшебный карнавал, прямо как в Рио-де-Жанейро, закружил этой ночью москвичей на Тверской. Она превратилась в одну большую праздничную площадку. Шумная процессия барабанщиков, певцов и танцоров не давала уснуть. Впрочем, никто и не хотел.

Отметить Новый год в самом сердце столицы решились тысячи человек. И это не только москвичи. Ярмарки, световые шоу – зарядиться праздничным настроением можно не только в центре. Например, в Митино отправляли в путешествие в Рождество. Сказочную атмосферу здесь создали красочными гирляндами и необычными фото-зонами.

За происходящим на Поклонной горе вместе со всеми следили и зрители телеканала "ТВ Центр". Этой новогодней ночью ведущие и звезды пели, танцевали, загадывали желания.

Поздравил москвичей и гостей города мэр Сергей Собянин. "Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с наступающим 2019 годом. В этот вечер мы загадываем желания и надеемся, что они обязательно сбудутся. А дети особенно ждут подарков. Поэтому в эти новогодние дни мы дарим им настоящее чудо. Нас ждут наши близкие и друзья, чтобы вместе провести самый любимый праздник. Пусть Новый 2019 год принесет много добра! От всей души желаю Вам друзья, крепкого здоровья и счастья! С Новым годом!" - сказал мэр.

Ночь, которую страна ждала весь год, закончилась. Однако остались фотографии на память - у елки, ледяных скульптур и возле сверкающих фигур, которыми украшена вся Москва.

Елена Макарова, Игорь Константинов, Илья Ушаков, Александр Марченко и Евгений Рыбин. ТВ Центр.