Опубликовано видео грандиозных новогодних фейерверков

Мир встретил 2019 год

Грандиозные шоу при повышенных мерах безопасности прошли во многих мировых столицах. Одними из первых Новый год встретили австралийцы, передает "ТВ Центр".

В Сиднее более миллиона человек наблюдали за пиротехническим представлением - самым масштабным в истории города. За 12 минут в воздух взлетели десятки тысяч фейерверков, общий вес которых составил 8,5 тонны.

В Объединённых Арабских Эмиратах центром праздника вновь стал знаменитый небоскрёб Бурдж-Халифа. В прошлом году из соображений безопасности торжества переносили в другое место.

Дождь не омрачил настроение жителей и гостей Нью-Йорка. Десятки тысяч людей на Таймс-Сквер наблюдали за спуском шара, который ознаменовал наступление 2019 года.

Масштабное лазерное и звуковое шоу состоялось в Париже. Центром событий, по традиции, стали Елисейские поля. Триумфальная арка превратилась в огромный экран. В толпе были замечены сторонники движения "жёлтых жилетов". Но, несмотря на опасения властей обошлось без происшествий и беспорядков.