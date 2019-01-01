ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне сенсационно побили канадцев на чемпионате мира

12:36
  • вторник
  • 01 января 2019

Наша команда вышла в четвертьфинал

Молодежная сборная России переиграла Канаду на чемпионате мира по хоккею. Юные россияне взяли верх над хозяевами турнира в решающем матче группового этапа. 

Встреча, проходившая на "Роджерс Арене" в Ванкувере, закончилась со счетом 2:1 в пользу россиян. В первом периоде соперники обменялись голами: на точный бросок Коли Гласса ответил Григорий Денисенко. Победу подопечным Валерия Брагина принес Павел Шэн, отличившийся на 52-й минуте. 

Примечательно, что канадцы считались безоговорочными фаворитами в матче с россиянами. По словам главного тренера Валерия Брагина, нашей команде удалось досконально разобрать соперника. "Мы постарались сыграть достойно. Это получилось. Сделали подарок России", - цитирует наставника "Спорт-Экспресс".

Таким образом, россияне заняли первое место в группе А и вышли в четвертьфинал. В битве за выход в следующий круг наша сборная встретиться со Словакией, занявшей 4-е место в параллельной группе.

Главное сегодня
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч Россия - Канада
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч Россия - Канада
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч Россия - Канада
Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Матч Россия - Канада
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.