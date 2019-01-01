Россияне сенсационно побили канадцев на чемпионате мира

Наша команда вышла в четвертьфинал

Молодежная сборная России переиграла Канаду на чемпионате мира по хоккею. Юные россияне взяли верх над хозяевами турнира в решающем матче группового этапа.

Встреча, проходившая на "Роджерс Арене" в Ванкувере, закончилась со счетом 2:1 в пользу россиян. В первом периоде соперники обменялись голами: на точный бросок Коли Гласса ответил Григорий Денисенко. Победу подопечным Валерия Брагина принес Павел Шэн, отличившийся на 52-й минуте.

Примечательно, что канадцы считались безоговорочными фаворитами в матче с россиянами. По словам главного тренера Валерия Брагина, нашей команде удалось досконально разобрать соперника. "Мы постарались сыграть достойно. Это получилось. Сделали подарок России", - цитирует наставника "Спорт-Экспресс".

Таким образом, россияне заняли первое место в группе А и вышли в четвертьфинал. В битве за выход в следующий круг наша сборная встретиться со Словакией, занявшей 4-е место в параллельной группе.