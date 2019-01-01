Как изменится жизнь россиян с 1 января

Граждан ждет ряд нововведений

В этом году россиян ждет ряд нововведений. Среди них повышение минимального размера оплаты труда, теперь он будет равняться величине прожиточного минимума и составит 11 тысяч 280 рублей, передает "ТВ Центр".

Вступают в силу и изменения в пенсионном законодательстве. Возраст выхода на заслуженный отдых будет постепенно увеличиваться и достигнет 60 лет у женщин и 65 лет - у мужчин. Дачникам в новом году следует определиться, в какую категорию переходить – либо садоводов, либо огородников. В первом случае, на участках можно будет строить жилые дома и регистрироваться в них, а в огороднических товариществах только выращивать урожай и возводить некапитальные хозпостройки.