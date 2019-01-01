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Отец известного певца найден мертвым в сарае в Москве

13:00
  • вторник
  • 01 января 2019

Причина смерти устанавливается

Скончался Амириз Бикбаев, отец известного певца Дмитрия Бикбаева. Тело мужчины нашли в хозяйственной постройке во дворе его дома в Новой Москве.

Подробности трагедии не сообщаются. Известно лишь, что страшную находку сделал пасынок Амириза Бикбаева, передает РЕН.

Дмитрий Бикбаев был участником "Фабрики звезд". Он выступал в группе "БиС". Позже сменил род деятельности и стал артистом. Сейчас Дмитрий является художественным руководителем культурного центра имени Астахова и театра студии "15".

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