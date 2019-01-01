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Обращение Лукашенко к народу взволновало россиян

13:50
  • вторник
  • 01 января 2019

Президент Белоруссии выступил с призывом укреплять государственность

Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении не упомянул Россию. Президент Белоруссии лишь призвал народ укреплять свою государственность и сохранить страну для внуков честной и справедливой.

"Какой мы увидим Белоруссию завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное", - сказал Лукашенко, отметив, что сейчас стране особенно важен интеллект и энергия ее граждан.

Лукашенко отметил, что главным достижением в 2018 году стало сохранение мира в стране. "Давайте все вместе беречь эту величайшую ценность", - призвал президент. Обращение Александра Лукашенко опубликовано на официальном сайте главы Белоруссии.

Ранее лидер Белоруссии поздравил с праздником Владимира Путина. В новогоднем обращении к коллеге он назвал состоявшимся союз двух стран. Помимо этого, Лукашенко заявил, что дальнейшее сотрудничество "придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений". "Москву и Минск ждет интеграционное строительство и формирование общей новейшей истории", - отметил он.

Но в новогоднем обращении к гражданам Белоруссии Лукашенко ни словом не обмолвился о России. Он не стал затрагивать тему Союзного государства и интеграции с Москвой. На это обратили внимание россияне. В Сети они выразили волнение по поводу речи Лукашенко. Некоторые даже предположили, что белорусский лидер намеренно избегает темы отношений с Москвой.

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