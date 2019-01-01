Русофоб Зеленский опозорил Порошенко в Новый год

На Украине впервые в истории передвинули праздничное поздравление президента страны. Вместо речи Петра Порошенко за несколько минут до полуночи в эфире появился юморист Владимир Зеленский. Накануне он заявил, что будет баллотироваться на пост президента.

Скандал в прямом эфире. За несколько минут до наступления 2019 года зрители одного из телеканалов на экранах увидели не президента, а всего лишь кандидата в президенты. Так на Украине стартовала предвыборная кампания, передает "ТВ Центр".

"Сейчас, за несколько минут до Нового года, я вам кое-что пообещаю и сразу выполню. Дорогие украинцы, я обещаю вам пойти в президенты и сразу выполняю. Я иду в президенты Украины. Давайте сделаем это вместе. С Новым годом, с новым слугой народа", - сообщил Владимир Зеленский.

Отметим, что Зеленский часто критикует политику нынешней украинской власти, вместе с тем регулярно отмечается антироссийскими действиями и заявлениями. Он поддержал операцию в Донбассе и выделил деньги на финансирование вооруженных формирований.

Обращение действующего президента на телеканале "1+1" транслировалось уже после полуночи. Зрители сразу отметили, владелец этой эфирной кнопки, олигарх Коломойский, так своеобразно составил свой предвыборный рейтинг. Речь Порошенко оказалась не такой яркой, как у шоумена Зеленского. Пять минут об успехах страны, духовных скрепах, евроинтеграции и, наоборот, разъединении с неугодным соседом.

"Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. Это та стратегия, которой мы придерживаемся последние пять лет. Мы идем своим путем. Впереди у нас рост экономики и повышение уровня жизни. Это результат нашего единства", - заявил Петр Порошенко.

Речь президента у телезрителей вызвала лишь горькую улыбку. Сограждане не разделяют оптимизм главы государства, в комментариях к телеобращению намекая, что Порошенко существует в какой-то другой реальности. Или живет в другой стране, не имеющей ничего общего с Украиной.

Новый год без Порошенко может стать реальностью. Согласно различным опросам общественного мнения, рейтинг действующего главы государства рекордно мал. Он не входит даже в пятерку самых популярных личностей Украины, за которых граждане готовы отдать свои голоса на предстоящих выборах.

Павел Прокопенко. ТВ Центр.