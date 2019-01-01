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В Москве грабители убили работника магазина из-за 126 рублей

14:27
  • вторник
  • 01 января 2019

Злоумышленники били мужчину, пока он не перестал подавать признаки жизни

Неизвестные убили сотрудника магазина "Фикс прайс" во время ограбления. Трагедия разыгралась на улице Маломосковской.

Грабители проникли в помещение торговой точки после ее закрытия и напали на контролера торгового зала. Мужчину жестоко избили. Он потерял сознание. После этого злоумышленники забрали денежный ящик кассового аппарата.

Пострадавший сотрудник магазина получил переломы и травмы не совместимые с жизнью. Он скончался на месте ЧП, передает РЕН.

Позже стало известно, что добычей грабителей стали 126 рублей. Именно такая сумма находилась в украденном кассовом аппарате. Возбуждено уголовное дело.

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