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Появилось видео спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске

15:06
  • вторник
  • 01 января 2019

Малыша экстренно госпитализировали

В Магнитогорске под завалами рухнувшего подъезда найден живым ребенок. Малышу всего 11 месяцев. Его передали медикам. Состояние младенца - тяжелое, передает ТАСС.
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Ребенка отправили в реанимацию. Врачи борются за его жизнь. По данным СМИ, малыша спасло то, что он был тепло укутан и лежал в кроватке.

Ранее сообщалось, что во время разбора завалов спасатели услышали плачь и приостановили все работы. Определив, откуда доносится шум, сотрудники МЧС аккуратно, опасаясь обвала конструкций, подняли обломки и увидели ребенка.

"В это очень слабо верится, но все же. Дело в том, что специальными тепловыми пушками в место завала все это время подавали тепло", — сообщил Znak.com очевидец спасения малыша.

Напомним, рано утром 31 декабря в одном из домов Магнитогорска взорвался бытовой газ. В результате ЧП обрушился подъезд. Жертвами стали восемь человек. Судьба 36 человек остаётся неизвестной. 

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