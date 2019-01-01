Собянин лично пообщался с пострадавшими на катке в Парке Горького

Мэр приехал к пострадавшим в больницу

Сергей Собянин 1 января навестил в Боткинской больнице пострадавших в результате происшествия в Парке Горького. Они получили травмы после обрушения деревянного моста. Конструкция не выдержала нагрузки и упала на каток, передает "ТВ Центр".

Мэр пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Добавил, что в ближайшее время, власти города выплатят им компенсации, а также сообщил, что расследование инцидента взято под особый контроль. В администрации парка пообещали восстановить конструкцию в течение нескольких дней, а также ввести правила нахождения на мосту.

"Здесь врачи достаточно компетентные, и оборудование хорошее, одно из лучших в городе. Так что, надеюсь, все будет хорошо. Конечно, такой нелепый случай. Новый год так нельзя справлять. Надеюсь, что дальше он будет удачным для вас. Я буду сам следить за тем, чтобы все было хорошо", - сказал мэр пострадавшим.

Как написал Собянин в своем микроблоге в Twitter и в социальной сети "В контакте", пострадавшим в происшествии выплатят компенсации в размере до 500 тысяч рублей.