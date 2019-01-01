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Известный хоккеист выпил лишнего и избил стюардессу по пути в Москву

15:45
  • вторник
  • 01 января 2019

На спортсмена завели дело о хулигантстве

В Воронеже экстренно приземлился пассажирский самолет из-за дебоша пассажира бизнес-класса. Лайнер направлялся из Сочи в Москву.

Мужчина выпил лишнего и начал кричать матом на весь салон. Он требовал еще алкоголя. После отказа бортпроводника налить пассажир стал размахивать кулаками.

"Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Позже выяснилось, что дебоширом является известный хоккеист. Имя спортсмена, любящего выпить и распускающего руки, не разглашается. 

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила факт инцидента, также не назвав имени правонарушителя, передает ТАСС. "Им оказался 37-летний гражданин", - заявила Волк.

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