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Найденная под завалами мать 35 часов ждала спасения 10-месячного сына

16:39
  • вторник
  • 01 января 2019

Мальчика обнаружили чудом

Появились подробности спасения 10-летнего мальчика из-под завалов в Магнитогорске. Малыша зовут Ваня, его маму и братика одними из первых нашли сотрудники МЧС.
Появилось видео спасения младенца из-под завалов в Магнитогорске

В списке пропавших было указано, что мальчик "остался в кроватке". "Его мама — моя двоюродная сестра. Она спала на диване со старшим ребёнком. Ему всего три годика. А Ваня спал в своей кроватке", - рассказала порталу 74.ru родственница пострадавших.

Мальчика обнаружили спустя полтора дня. Ребенок пролежал 35 часов под завалом жилого дома. "Его услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

Операция была осложнена огромным количеством обрушенных конструкций. Спасателям пришлось сначала разобрать все на своем пути и лишь после этого они смогли извлечь ребенка. "Спасения ждали сотни человек. И чудо произошло", - заявили в МЧС.

Мальчик остался жив из-за положение тела, в котором он находился под завалами. "Ребенок был прижат к детскому матрасу, собралось одеяло, которое ограждало его от холода плиты дома. Голова была зажата дверцей шкафа, и положение тела было близко к идеальному, чтобы так долго оставаться живым на морозе", - пояснил начальник управления первоочередных аварийных работ в зонах чрезвычайных ситуаций центра по проведению операций особого риска "Лидер" Петр Гриценко.

Сейчас малыша готовят к отправке в Москву. Его состояние оценивается как тяжелое. У ребенка сотрясение мозга, переломы и обморожение.

Напомним, рано утром 31 декабря в одном из домов Магнитогорска взорвался бытовой газ. В результате ЧП обрушился подъезд. Жертвами стали восемь человек. Судьба 36 человек остаётся неизвестной.

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