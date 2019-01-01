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Американский шпион попался в Москве из-за свадьбы

17:27
  • вторник
  • 01 января 2019

Задержанный оказался морским пехотинцем в отставке

Журналисты связались с родственниками задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана. Оказалось, что у мужчины есть брат-близнец. Как рассказал родственник предполагаемого шпиона, Пол прилетел в российскую столицу на свадьбу. При этом брат всячески выгораживает Уилана. Он отметил, что Пол не мог заниматься шпионажем.
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Кроме того, мужчина пожаловался, что семья "потеряла"  Уилана 28 декабря. Он перестал отвечать на звонки. "Такого с ним не случалось даже во время путешествий", - отметил брат, добавив, что позже родственники узнали о задержании из СМИ.

По данным CNN, Пол является морским пехотинцем в отставке. Когда журналисты спросили у брата, чем занимался Уилан после ухода со службы, его родственник промолчал. Также брат не смог ответить на вопрос, к кому американец приехал на свадьбу.

Напомним, 28 декабря стало известно, что гражданин США Пол Уилан задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Американца схватили с поличным во время проведения "шпионской акции".

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