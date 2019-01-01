Американский шпион попался в Москве из-за свадьбы

Задержанный оказался морским пехотинцем в отставке

Журналисты связались с родственниками задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана. Оказалось, что у мужчины есть брат-близнец. Как рассказал родственник предполагаемого шпиона, Пол прилетел в российскую столицу на свадьбу. При этом брат всячески выгораживает Уилана. Он отметил, что Пол не мог заниматься шпионажем.

Кроме того, мужчина пожаловался, что семья "потеряла" Уилана 28 декабря. Он перестал отвечать на звонки. "Такого с ним не случалось даже во время путешествий", - отметил брат, добавив, что позже родственники узнали о задержании из СМИ.

По данным CNN, Пол является морским пехотинцем в отставке. Когда журналисты спросили у брата, чем занимался Уилан после ухода со службы, его родственник промолчал. Также брат не смог ответить на вопрос, к кому американец приехал на свадьбу.

Напомним, 28 декабря стало известно, что гражданин США Пол Уилан задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Американца схватили с поличным во время проведения "шпионской акции".