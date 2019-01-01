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Собянин поручил уволить директора Парка Горького

17:50
  • вторник
  • 01 января 2019

Мэр проведал пострадавших

Сергей Собянин отдал поручение уволить директора Парка Горького. Об этом мэр сообщил в своем микроблоге в Twitter и в социальной сети "Вконтакте" после посещения пострадавших из-за инцидента на катке парка.

"Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно", - заявил Собянин, добавив что в больнице находятся 12 человек.

Мэр пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. "Врачи будут делать для этого все возможное", - сказал он. Власти города выделят пострадавшим материальную помощь. "Будет выплачена компенсация в сумме до 500 тысяч рублей", - отметил мэр.

По словам Собянина, ЧП тщательно расследуется. Он пообещал наказать виновных. "Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил департаменту культуры уволить директора парка", - написал градоначальник, добавив, что для него это решение непростое.

Напомним, в Парке Горького на катке из-за технической неисправности произошла поломка оборудования. В результате инцидента пострадали люди. Им оказывается необходимая медпомощь. Жизни пострадавших ничто не угрожает.

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