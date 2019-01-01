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Избивший стюардессу хоккеист оказался чемпионом мира

18:03
  • вторник
  • 01 января 2019

Спортсмен отделался штрафом

Названо имя хоккеиста, устроившего дебош на борту самолета. По данным РИА ФАН, это Олег Сапрыкин - чемпиона мира 2009 года в составе сборной России.
Известный хоккеист выпил лишнего и избил стюардессу по пути в Москву

Спортсмену выписали штраф и отпустили из отдела полиции. Сапрыкин летит в Москву из Воронежа, где из-за него экстренно посадили самолет. Хоккеиста сопровождает жена.

1 января стало известно, что во время перелета Сочи - Москва один из пассажиров бизнес-класса устроил дебош. Мужчина выпил лишнего, ругался матом и ударил стюардессу. Из-за инцидента было принято решение прервать рейс. Лайнер сел в Воронеже. На взлетно-посадочной полосе дебошира встречала полиция.

Олегу Сапрыкину 37 лет. Он играл за ЦСКА, СКА и два клуба НХЛ. Со сборной России в 2009 году стал чемпионом мира. В настоящее время Сапрякин завершил карьеру.

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Олег Сапрыкин
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