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New Horizons достиг "Края света"

18:25
  • вторник
  • 01 января 2019

Он пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule

Космический зонд New Horizons достиг окраины Солнечной системы. Он пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule. "В миллиарде миль позади Плутона New Horizons совершил наиболее отдаленное сближение, пролетев мимо покрытого льдом древнего камня в поясе Койпера", — сообщило NASA.

Зонд пролетел мимо астероида со скоростью 51 тысяча километров в час. New Horizons приблизился к  Ultima Thule на расстояние всего в 3,5 тысячи километров.

Отметим, что данный астероид был открыт в 2014 году. Это удалось сделать при помощи телескопа Hubble. Позже небесный объект получил название Ultima Thule, что означает "Край света".

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