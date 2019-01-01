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"Очень недалёк умом": актер Мягков резко осадил критиковавшего "Иронию судьбы" митрополита

18:55
  • вторник
  • 01 января 2019

Артист вспылил

Актер Андрей Мягков вспылил из-за критики митрополита Рязанского Марка в адрес фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Артист, сыгравший роль Евгения Лукашина, резко осадил священнослужителя.

"Я думаю, что рязанский митрополит очень недалек умом, что ж тут говорить, если это так", - заявил Мягков в эфире  радиостанции "Говорит Москва".

Ранее митрополит Рязанский Марк высказался о новогодней комедии Эльдара Рязанова. По словам священнослужителя, данная картина наполняет душу человека ложными мечтаниями. Митрополита возмутило, что согласно сюжету фильма главный герой выпил лишнего и нашел свою любовь, а после предал невесту.

Отметим, что на высказывание митрополита отреагировали в РПЦ. "Как всякое произведение искусства, фильм может нравиться или не нравиться любому человеку. В том числе и митрополиту. Это его личное мнение", - заявил представитель Церкви по связям с общественностью Владимир Легойда.

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