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Российский актер умер в 30 лет

08:05
  • среда
  • 02 января 2019

Последней работой артиста стал фильм "Лето" Кирилла Серебренникова

Скончался актер Владимир Дыховичный. Артисту было 30 лет. О его смерти сообщила вдова режиссера Ивана Дыховичного, отца артиста, на своей странице в Facebook.

Женщина не назвала никаких подробностей. Просто опубликовала фотографию Владимира с подписью "RIP". Не известная даже точная дата смерти актера.

Между тем, о трагедии высказался публицист Кирилл Шулика. Он назвал от чего умер Дыховичный. "Причина смерти - наркотики. Наркотики зло", - написал Шулика в соцсети.

Владимир Дыховичный учился во ВГИК, также он обучался в одном из вузов США. В Америке Владимир жил с матерью Ольгой Черепановой. Зрители запомнят Дыховичного по фильму "Лето" Кирилла Серебренникова и сериалу "Бессонница".

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