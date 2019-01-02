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Немец-ксенофоб устроил теракт во время празднования Нового года

10:40
  • среда
  • 02 января 2019

Злоумышленник задержан

Немецкие спецслужбы расценивают как теракт наезд 50-летнего водителя на пешеходов на западе Германии в Боттропе и Эссене, об этом сообщают СМИ. ЧП произошло в канун празднования Нового года, передает "ТВ Центр".

Пострадали 5 человек, в основном мигранты. Одна женщина в тяжелом состоянии. Водитель задержан. По данным следствия, мотивом его действий была ксенофобия - во время задержания мужчина выкрикивал националистические лозунги, а на допросе жаловался, что власти оказывают слишком широкую поддержку беженцам. В МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия заявили, что  злоумышленник целенаправленно выбрал в качеств жертв иностранцев.

Первый инцидент произошел на Остерфельдер-штрассе незадолго до полуночи. Водитель направил машину сначала на случайного прохожего, через несколько минут сбил группу мигрантов из Сирии и Афганистана, которые праздновали наступление Нового года. Потом направился в Эссен, где наехал на людей, стоявших на автобусной остановке. 

У правоохранительных органов есть информация, что подозреваемый лечился от шизофрении. Злоумышленник - гражданин ФРГ, проживающий в Эссене. Он нигде не работает и живет на социальное пособие. Расследование случившегося может взять на себя Генпрокуратура. Ведомство отвечает за дела, представляющие угрозу внутренней безопасности государства, к которым относятся и теракты. 

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