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Кличко впал в ступор из-за пьяного Порошенко под столом

11:08
  • среда
  • 02 января 2019

Мэр Киева попался на хитрую уловку

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз попался на звонок известных пранкеров Вована и Лексуса. Те представились премьер-министром Украины. Не зная, что разговор записывается киевский мэр почему-то начал поздравлять Владимира Гройсмана не с днем рождения Степена Бандеры, а с традиционным Новым годом. И на чистом русском, передает "ТВ Центр".

"Владимир Борисович, добрый вечер! С наступающим! Владимир Борисович, я искренне желаю, чтобы в следующем году, самое главное, здоровье не подводило, год был продуктивным и успешным", - сказал Кличко.

"Ну, а мы тут пьяного Петра Алексеевича из-под стола вытаскиваем", - ответили на поздравление прикинувшиеся Гройсманом пранкеры.

И только на этом моменте Виталий Кличко, видимо, зная, что Петр Алексеевич уже на отдыхе в теплых и не дешевых странах, после длительной паузы все-таки сообразил, что его разыгрывают. Хотя, мог бы и пораньше. На удочку пранкеров он попадался уже не один раз.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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