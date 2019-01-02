Подробности о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

Ребенок доставлен в Москву

В Москве врачи борются за жизнь 10-месячного Вани, которого накануне чудом спасли из-под завалов в Магнитогорске. Вечером спецрейс доставил малыша в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Перелет мальчик перенёс хорошо. Тем временем, на месте трагедии продолжается разбор завалов, найдены тела 14 погибших, судьба ещё около 30 жильцов остается неизвестной.

В Машнитогорске спасатели провели ювелирную операцию. Между сложившихся бетонных перекрытий и обломков домашней мебели, был заперт маленький ребенок. Аккуратно и бережно его вытащили из-под груды завалов и сразу же завернули в одеяло, передает "ТВ Центр".

Десятимесячного младенца, едва он оказался на руках у спасателей, тут же, бегом, отнесли в тепло и к врачам. На морозе ребенок провел больше суток. Его обнаружили спустя 35 часов после начала поисков.

Новогоднее чудо, говорят про маленького Ваню. Президент Владимир Путин поблагодарил сотрудников МЧС за спасение десятимесячного малыша. Когда произошло обрушение подъезда, ребенок спал в кроватке. Мама и старший брат были в соседней комнате, они сумели выбраться самостоятельно. Но семья не находила себе места. Отец мальчика упорно возвращался к дому, чтобы помочь спасателям.

В местной больнице мальчика обследовали врачи. Ребенок находился в тяжелом состоянии, у него серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы. По распоряжению главы Минздрава Вероники Скворцовой, за пострадавшим мальчиком вылетел спецборт Федерального медико-биологического агентства. Мальчика решили отправить на лечение в столицу.

Во вторник поздно вечером спецрейс прибыл в московский аэропорт Шереметьево. А оттуда ребенка сразу повезли в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Сейчас он под пристальным наблюдением лучших врачей.

"Состояние ребенка во время транспортировки было стабильным, перелет он перенес, можно сказать, удовлетворительно, параметры все были стабильными, во время перелета бригадой, состоящей из сотрудников института и ФМБА, были проведены все необходимые мероприятия интенсивной терапии", - сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш.

Тем временем, в Магнитогорск прилетел руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он побывал на месте происшествия и провел оперативное совещание. По данным экспертов, в доме, где произошло обрушение, не обнаружили следов взрывчатки. Основная версия - неисправность газовой системы, которую в подъезде не обследовали должным образом.

К дому в Магнитогорске местные жители несут цветы, возле пострадавшего подъезда зажигают свечи в память о жертвах трагедии. 2 января в Челябинской области день траура.

Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Судьба около 30 человек, которые проживали в этом доме, по-прежнему остается неизвестной.

Борис Иванин, "ТВ Центр".