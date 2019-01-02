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Новогоднее заявление Путина переполошило Запад

11:42
  • среда
  • 02 января 2019

В речи президента усмотрели тайный знак

Популярный в Британии таблоид Daily Star взволнован из-за новогоднего обращения Владимира Путина к россиянам. Газета даже посвятила этому событию отдельный материал с заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
"Важно быть командой": опубликовано новогоднее обращение Путина

Дерзостью западные журналисты сочли обращение президента к народу с просьбой объединиться, потому что у России "никогда не было и не будет" помощников. Daily Star рассмотрел в речи Путина связь с санкциями, хотя президент ни разу не упомянул экономические ограничения в своей речи.

Приплели журналисты к новогоднему обращению российского лидера и отравление Скрипалей. Якобы "вызывающее заявление" Путин сделал из-за повышения градуса напряженности между Россией и Западом.

Но больше всего в Daily Star переполошились из-за того, что новогоднее обращение Владимира Путина было записано на фоне Кремля. Западные журналисты усмотрели в этом тайный посыл. "И это была одна из самых просматриваемых трансляций на российском телевидении", - взволнованно пишет Daily Star.

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