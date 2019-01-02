ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

18 тел вытащили из-под завалов в Магнитогорске: Россия в трауре

12:27
  • среда
  • 02 января 2019

Судьба 25 человек остаётся неизвестной

На месте трагедии в Магнитогорске найдены тела 18 погибших. Судьба 25 человек остаётся неизвестной. В Челябинской области 2 января объявлен траур, к которому в соцсетях присоединились жители и других регионов России. Народ выражает соболезнования магнитогорцам, передает "ТВ Центр".

На данный момент спасателям удалось вызволить из-под завалов пятерых пострадавших, в их числе 11-месячный ребёнок. Маленького Ваню Фокина доставили спецбортом в Москву. Малыш в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.

Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется в круглосуточном режиме. Как и разбор завалов седьмого подъезда магнитогорской многоэтажки. Люди продолжают нести сюда цветы, игрушки и зажигать свечи в память погибших.

"Это горе всех, это горе каждого. У нас в городе это первый раз происходит такое. Это невозможно перенести, это очень тяжело", - сказала жительница Магнитогорска, которая пришла почти память погибших.

Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Судьба еще более чем двух десятков человек, которые могли в момент взрыва находится в своих квартирах, по-прежнему остается неизвестной.

Александр Панюшкин, Борис Иванин, Александр Ковалёв, ТВ Центр.  

Новости по теме
День траура в Челябинской области
День траура в Челябинской области
Стихийный мемориал неподалеку от места обрушения жилого дома в Магнитогорске
Стихийный мемориал неподалеку от места обрушения жилого дома в Магнитогорске
Цветы, свечи и игрушки неподалеку от места обрушения жилого дома в Магнитогорске
Цветы, свечи и игрушки неподалеку от места обрушения жилого дома в Магнитогорске
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.