18 тел вытащили из-под завалов в Магнитогорске: Россия в трауре

Судьба 25 человек остаётся неизвестной

На месте трагедии в Магнитогорске найдены тела 18 погибших. Судьба 25 человек остаётся неизвестной. В Челябинской области 2 января объявлен траур, к которому в соцсетях присоединились жители и других регионов России. Народ выражает соболезнования магнитогорцам, передает "ТВ Центр".

На данный момент спасателям удалось вызволить из-под завалов пятерых пострадавших, в их числе 11-месячный ребёнок. Маленького Ваню Фокина доставили спецбортом в Москву. Малыш в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.

Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется в круглосуточном режиме. Как и разбор завалов седьмого подъезда магнитогорской многоэтажки. Люди продолжают нести сюда цветы, игрушки и зажигать свечи в память погибших.

"Это горе всех, это горе каждого. У нас в городе это первый раз происходит такое. Это невозможно перенести, это очень тяжело", - сказала жительница Магнитогорска, которая пришла почти память погибших.

Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Судьба еще более чем двух десятков человек, которые могли в момент взрыва находится в своих квартирах, по-прежнему остается неизвестной.

Александр Панюшкин, Борис Иванин, Александр Ковалёв, ТВ Центр.