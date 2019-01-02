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Европа в ужасе от празднования украинцами дня Бандеры

12:39
  • среда
  • 02 января 2019

Польша уже осудила Киев

На Украине отметили новый государственный праздник день рождения Степана Бандеры. В Киеве на улицы вышли тысячи националистов. Повсюду звучали фашистские и антироссийские лозунги. Во Львове за Бандеру даже помолились, процессию возглавил губернатор области, передает "ТВ Центр".

На такие украинские государственные акции моментально отреагировали по всему миру. В Польше, в отличие от соседей, прекрасно помнят о Волынской резне. С осуждением возвеличивания культа пособника фашистов выступил президент Чехии Милош Земан.

"Президент Чехии Милош Земан публично призвал Прагу выразить протест против возвеличивания военных преступников Украины", - сообщили в пресс-службе президента.

Ранее посол Израиля на Украине Йоэль Лион отметил, что шокирован решением львовской администрации объявить в области год Бандеры. От награды мэра Львова отказался известный американский историк Тарик Сирил Амар, изучивший события Второй Мировой войны и участие в них главного украинского националиста

"Извините, но на Украине действительно остро стоит проблема праворадикальных настроений. Это не выдумка кремлёвской пропаганды. Давно пора поговорить об этом", - отметил историк.

Поговорить об этом, по крайней мере, при нынешней власти, вряд ли удастся. Порошенко лично подписывал указ о государственном праздновании дня рождения Бандеры. Вероятно, в расчете на дополнительные голоса избирателей.

Главный скандал украинской предвыборной кампании на сегодня - закрытие участков для голосования на территории России. Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе. Таким образом права голоса лишены 3 миллиона украинцев, проживающих в России. Решение в судебном порядке уже собираются оспорить народные депутаты.

"Это не конституционно и противозаконно. Это часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд на это решение. Люди, мы не должны молчать! Наших граждан лишают их основного права - участвовать в выборах! Твари!" - заявил Рабинович.

Не исключено, что Вадим Рабинович пытается лишь воспользоваться ситуацией. Официально, он еще не кандидат, но, скорее всего, станет им в ближайшее время. Рабинович участвовал в прошлой президентской гонке и набрал статистические 2,5%голосов избирателей. На большее в новой кампании рассчитывать не приходится, потому нужно реагировать на любые события для привлечения внимания.

Подобное положение и у Порошенко. Рейтинг президента настолько мал, что он даже не спешит с выдвижением своей кандидатуры. По мнению ряда политологов, даже если в президентских выборах на Украине будет второй тур, среди его участников может не оказаться действующего главы государства.

Павел Прокопенко, ТВ Центр.

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