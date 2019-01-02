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Российские военные привезли сирийцам новогодние продуктовые наборы

12:47
  • среда
  • 02 января 2019

Детям раздали подарки от Деда Мороза

Российские военные доставили в провинцию Алеппо новогодние подарки детям из малоимущих семей. Гуманитарная акция прошла в особой атмосфере праздника. Наборы со сладостями, которые в посёлок Муран привезли из Московской области, детям вручил Дед Мороз. В составе: пряники, разное печенье, варенье, а также огромное количество конфет, передает "ТВ Центр".

"Мы не празднуем Новый год и Деда Мороза я никогда не видела. Он такой смешной! Подарки это всегда здорово! Спасибо огромное за всё! Спасибо Россия!" - поблагодарила россиян сирийская школьница.

Ещё две акции прошли в самом Алеппо. В одной из местных школ сотрудники российского центра по примирению устроили для маленьких сирийцев большое представление.

Не остались без подарков и взрослые. Наши военные по традиции раздали жителям Алеппо продуктовые наборы и хлеб. Как отметили в центре по примирению, в период новогодних праздников ассортимент продуктов постараются разнообразить, а количество наборов увеличить.

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