На каких телефонах с января отключат WhatsApp

Владельцы смартфонов уже столкнулись с данной проблемой

Мессенджер WhatsApp предупредил пользователей о прекращении работы на некоторых устройствах. С проблемой владельцы ряда смартфонов могут столкнуться уже в январе.

С 1 числа 2019 года WhatsApp отключат на гаджетах с операционной системой Nokia S40. После 1 февраля мессенджером не смогут воспользоваться владельцы телефонов с операционной системой Android 2.3.7 и iOS 7.

В компании пояснили, что WhatsApp исчезнет с данных смартфонов из-за того, что прекращается разработка обновлений для перечисленных операционных систем.