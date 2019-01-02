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Собянин рассказал о будущем плавательном центре в "Лужниках"

13:32
  • среда
  • 02 января 2019

В новом центре смогут отдыхать семьи, заниматься профессионалы и любители

Сергей Собянин рассказал о том, как идет восстановление плавательного центра в олимпийском комплексе "Лужники". Мэр Москвы назвал работы в "Лужниках" главной спортивной стройкой страны.

"Плавательный центр, центр художественной гимнастики, обновленный зал "Дружба", теннисный центр и многое другое. На другом берегу Москвы-реки – горнолыжный кластер, с которым "Лужники" связывает канатная дорога. Огромные детские площадки, workout, беговая дорожка, велодорожка, прогулочная набережная - все это тоже "Лужники", - написал мэр в блоге на своем персональном сайте.

Собянин обратил внимание, что плавательный центр в олимпийском комплексе возрождается в новом современном виде. "Он будет самым большим в Москве", - заявил мэр, добавив, что в новом центре смогут отдыхать семьи, заниматься профессионалы и любители.

Также планируется восстановление исторической функции кровли. "Она будет разъезжаться, чтобы в теплое время года посетители купались под открытым небом. Эта уникальная конструкция не работала много лет", - добавил Сергей Собянин. 

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