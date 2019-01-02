В Москве в праздничных гуляньях 1 января приняли участие 2,1 млн человек

Фестивальные площадки работали до 23:00

В новогодних гуляньях 1 января в столице участвовали 2,1 миллиона человек. Из них 990 тысяч посетили праздничные площадки в центре города. Больше всего человек развлекалось в столице с 19:00 до 21:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

Главный зимний фестиваль мтолицы "Путешествие в Рождество" предложил в первый день нового года насыщенную программу: уличные спектакли и мюзиклы, концерты известных исполнителей, интеллектуальные игры, мастер-классы и соревнования по сноубордингу. Фестивальные площадки работали до 23:00.

На Тверской улице можно было почувствовать себя знатоком и сыграть в "Что? Где? Когда?". Здесь же выступили группы "Братья Грим", "Мираж" и "Рок-острова". В музыкальной школе на площадке между Козицким и Вознесенским переулками всех желающих учили играть на духовых инструментах. Кроме того, детям показали, как смастерить простые музыкальные инструменты своими руками.

На главных площадках фестиваля прошло множество мастер-классов. Гостей учили выдувать из стекла украшения для елок, а участники игр "Построй новогоднюю деревню" и "Построй самый длинный новогодний мост" смогли разобраться в азах архитектуры и проектирования. Мастера джиббинга — одной из самых зрелищных дисциплин в сноуборде — посоревновались и показали захватывающие трюки на Моховой улице.

Сразу на нескольких площадках "Путешествия в Рождество" прошли новогодние представления лучших зарубежных и российских театральных коллективов. На площади Революции театр "Трикстер" представил шоу "Руслан и Людмила", а на Городецкой улице театр марионеток "Кукольный дом" из Санкт-Петербурга показал "Спящую красавицу". На площадке в Черемушках прошел мюзикл "Зачарованный лес" в постановке театра "Триумф". Вечером к гостям фестиваля приехали главные герои праздника — Дед Мороз и Снегурочка. Театральные представления прошли на бульваре Дмитрия Донского, площади Славы, Ярцевской и Новопесчаной улицах, Строгинском и Ореховом бульварах, а также в Зеленограде и Троицке.

В новогоднюю ночь Тверская улица стала самым популярным местом в мегаполисе. Ее посетили десятки тысяч людей, и многие из них поучаствовали в мастер-классах, играх и соревнованиях. Так, почти восемь тысяч человек попробовали свои силы в слэклайне — хождении по канату, более 1,5 тысячи гостей поиграли в керлинг, а 820 — в интеллектуальные игры и квизы.

Всего в Новый год на Тверской улице состоялось 172 спортивно-анимационных мероприятия, 339 мастер-классов, а на сценах выступил 171 исполнитель, в том числе группы Hi-Fi, СБПЧ, "На-На".

Немало интересных событий ждет гостей этой же площадки и 2 января. Здесь весь день будут идти спектакли, концерты, перформансы, танцевальные, цирковые и спортивные шоу, новогодние мастер-классы. На Тверской площади 2 января покажут сказочный спектакль Storie da mangiare в постановке гастрономического театра из Италии Le Strologhe, а на площади Революции — "Чудеса и куралесы", в основе которого лежит сказка Льюиса Кэрролла "Приключения Алисы в Стране чудес".