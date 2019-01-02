Собянин: В "Лужниках" продолжается главная спортивная стройка страны

Проект реконструкции уникален

Огромный бассейн, центр художественной гимнастики, специальные теннисные корты и многое другое. В московских "Лужниках" продолжается главная спортивная стройка страны. Накануне её проинспектировал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что проект реконструкции уникален. Необходимо не только улучшить спортивный кластер, но и сохранить его исторический облик.

Величественное, исполинское здание с аккуратными барельефами и колоннадой претендует на звание жемчужины "Лужников". Для строителей самое сложное позади - стены и несущая конструкция установлены, кровля смонтирована, передает "ТВ Центр".

Несмотря на новые стены, традиции занятий в бассейне в "Лужниках" сохранили прежние. Здесь как и раньше сможет подготовиться к соревнованиям спортсмен, любитель поплавает "для себя", можно научиться держаться на воде, и даже привести ребенка. Раньше бассейн был предназначен только для взрослых пловцов. Теперь не только плавания, все водные развлечения в Лужниках - под одной крышей.

"Многофункциональный плавательный центр будет самым большим в Москве. И, я думаю, одним из крупнейших в Европе. Помимо 50-метровых дорожек, здесь будет два бассейна по 25 метров. За нами как раз детский аквапарк, так что это будет местом для занятия как и профессиональных спортсменов, как любителей, так и место отдыха семей, которые любят водные виды спорта", - сообщил Сергей Собянин.

Отдых в Центре водных видов спорта может стать полезной привычкой выходного дня. Места хватит всем. Объект готов принимать до десяти тысяч посетителей в сутки.

"Волновой бассейн, ленивая река, горки, так что это будет культурно-массовый развлекательный центр. И в то же время спортивное сооружение", - рассказал начальник отдела строительного контроля казенного предприятия города Москвы "Большая спортивная арена "Лужники" Мурат Ахмадиев.

Здание возводится заново, так как восстановить прежнюю постройку было невозможно: на протяжении почти 30 лет бассейн не ремонтировался. Вход на трибуны запретили после летней Олимпиады, которая проводилась в Москве в 1980 году. На месте снесенного здания с 2015 года возводят новое, 6-этажное.

"Мы постарались сделать так, чтобы восстановить историческую функцию, когда часть кровли будет разъезжаться, и в теплое время года посетители могут купаться под открытым небом. Это уникальная конструкция, которая много-много лет была закрыта и не работала, она будет восстановлена в новом плавательном центре", - отметил мэр Москвы.

Реплики панно на фасадах здания повторяют исторические украшения. Таким образом привычный москвичам облик дополнится современным функционалом. Спорткомплекс задает новую планку в мире спортивных кластеров. Его открытие намечено на этот год.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".