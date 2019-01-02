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Более 2 млн человек приняли участие в праздничных гуляньях в столице 1 января

14:50
  • среда
  • 02 января 2019

Одной из центральных улиц празднования стала Тверская

Красочное шоу в центре столицы. Новогодние гулянья, концерты, мастер-классы, спектакли и мюзиклы. По всему городу развёрнуты сотни площадок, передает "ТВ Центр".

За первый день наступившего года их посетили более двух миллионов человек. Одной из центральных улиц празднования стала Тверская. Там проходит зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Все желающие могут увидеть выступления лучших каскадёров, марш барабанщиков и театральные постановки под открытым небом.

"Путешествие в Рождество" давно полюбилось москвичам и проходит уже в шестой раз. В этом году главная тема фестиваля "Новый год из детства". Его посетители смогут окунуться в историю празднования, начиная с 1950 года. Работает площадка каждый день, до 13 января.

 

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Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
Фестиваль "Путешествие в Рождество"
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