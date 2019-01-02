Новогодний спектакль от авторов "Простоквашино" представили в концертном зале на Новом Арбате

Музыку для спектакля написал Максим Дунаевский

Самый актуальный новогодний спектакль от авторов "Простоквашино" и "Мэри Поппинс, до свидания". В концертном зале на Новом Арбате идёт представление "Дети в Интернете", передает "ТВ Центр".

Сценаристами постановки стали Эдуард Успенский и Андрей Усачёв, музыку для спектакля написал Максим Дунаевский. Захватывающий сюжет, современные масштабные декорации, уникальные костюмы, и конечно, символ года - добрый, весёлый и беззаботный. Сказочная игровая программа проходит ежедневно. Успеть посмотреть её можно до 7 января.