Подруга рассказала о последней мечте умершего Дыховичного

Артисту было 30 лет

В ночь на 2 января стало известно о смерти актера Владимира Дыховичного. Артист скончался в возрасте 30 лет. Точная причина смерти не известна. В СМИ появилась информация, что актера погубили наркотики. Подтверждения этим данным нет.

Между тем, родные и близкие оставляют в соцсетях трогательные послания умершему Дыховичному. Подруга и однокурсница актера Ирис Лебедева рассказала о мечте Владимира, которую он так и не смог осуществить.

"Я всегда о тебе помню, Бо. Помнишь, мы как-то практически на полном серьезе хотели продать все имущество и уехать компанией на Корсику. Жить вместе в одном большом доме. Работать на каких-то простых работах, а большую часть времени просто проводить каждый день в тепле, красоте и веселье. Ты обещал всем готовить вкуснейшие завтраки, в прочем, как и всегда ты делал, когда мы оставались у тебя", - написала она в соцсети (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

Девушка отметила, что не может принять смерть близкого человека. "Я буду думать, что ты уехал на Корсику. И что ты там не один. Я люблю тебя, Вова. Мне тебя и так не хватало, а теперь совсем пустота", - заключила она.

Владимир Дыховичный учился во ВГИК, также он обучался в одном из вузов США. В Америке Владимир жил с матерью Ольгой Черепановой. Зрители запомнят Дыховичного по фильму "Лето" Кирилла Серебренникова и сериалу "Бессонница"