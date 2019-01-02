Опубликован список погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске

Найдены тела 21 человека
На месте трагедии в Магнитогорске найдены тела 21 погибшего. Опознаны 14 жертв обрушения подъезда. Сайт URA.Ru опубликовал имена 11 из них.
Дружкина Раиса Васильевна
Воронцов Виктор - 42 года
Кремлев Андрей Геннадьевич
Кремлева Елена Александровна
Милана - 1 год
Овчинникова Галина Ефимовна - 69 лет
Анисимова Ольга Никитична
Антропова Клавдия Николаевна - 86 лет
Антилова Татьяна - 32 года
Антилов Виктор - 29 лет
Ульяна - 1 год, 8 месяцев
Напомним, рано утром 31 декабря в одном из домов Магнитогорска взорвался бытовой газ. В результате ЧП обрушился подъезд. На месте идет спасательная операция.