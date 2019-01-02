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Украина устроила истерику из-за фото CNN с российским Симферополем

16:14
  • среда
  • 02 января 2019

Посольство Украины возмущено

Посольство Украины в США обратило внимание на  показанный телеканалом CNN новогодний снимок Симферополя. Представителей Киева возмутила  подпись к фотографии. Дело в том, что столица Крыма была указана как часть России.

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент", - устроили истерику дипломаты на странице посольства в Twitter.

 

Скандал разгорелся из-за кадра с праздничным салютом на центральной площади Симферополя. CNN показал этот снимок в новогоднем материале.

Отметим, что это не первый случай, когда на картах или в сюжетах телеканала Крым обозначается как территория России. Журналисты CNN уже давно признали полуостров российским.

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Украина устроила истерику из-за фото CNN с российским Симферополем
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