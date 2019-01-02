Украина устроила истерику из-за фото CNN с российским Симферополем

Посольство Украины возмущено

Посольство Украины в США обратило внимание на показанный телеканалом CNN новогодний снимок Симферополя. Представителей Киева возмутила подпись к фотографии. Дело в том, что столица Крыма была указана как часть России.

"Мы надеемся, что наши друзья из CNN будут лучше проверять факты и выбирать контент", - устроили истерику дипломаты на странице посольства в Twitter.

Скандал разгорелся из-за кадра с праздничным салютом на центральной площади Симферополя. CNN показал этот снимок в новогоднем материале.

Отметим, что это не первый случай, когда на картах или в сюжетах телеканала Крым обозначается как территория России. Журналисты CNN уже давно признали полуостров российским.