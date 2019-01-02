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Путин обсудил провокацию Порошенко с Макроном

17:02
  • среда
  • 02 января 2019

Французский лидер поздравил президента России с Новым годом

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Французский лидер поздравил президента России с Новым годом.

В ходе беседы главы государств детально обсудили сирийский вопрос. Президенты вели переговоры в контексте договорённостей о формировании Конституционного комитета, которые были достигнуты по итогам встречи глав России, Турции, Германии и Франции в Стамбуле, передает официальный сайт Кремля.

Кроме того Путин и Макрон обменялись мнениями о провокации Петра Порошенко в Керченском проливе. И затронули вопрос внутриукраинского кризиса. 

Напомним, провокация украинских катеров в Керченском проливе произошла в конце ноября 2018 года. В Москве связывают этот инцидент с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко.

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