Люди бегут с побережья: на Таиланд надвигается мощный тайфун

Шторм угрожает островам Самуи и Пхукет

На популярные курорты Таиланда движется мощнейший тайфун "Пабук". Люди спешат покинуть прибрежную зону из-за разгула стихии.

Как рассказал очевидец - турист из России, всех отдыхающих оповестили о надвигающемся шторме. "Местные укрепляют дома. Читаем прогнозы — пишут о волнах до четырех метров", — поделился россиянин, добавив, что на курортах могут возникнуть проблемы с транспортом из-за огромного количества желающих покинуть острова.

В подтверждение своих слов мужчина опубликовал видео. Судя по кадрам, десятки человек выстроили в очередь у причала. Видео опубликовал портал Ura.Ru.

"Пабук" может стать самым мощным тайфуном в регионе за последние несколько десятков лет. Шторм угрожает островам Самуи и Пхукет.