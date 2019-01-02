"Не собирался заходить в кабину": чемпион мира Сапрыкин объяснил дебош в самолёте

Хоккеист заявил, что никого не бил

Хоккеист Олег Сапрыкин, которого обвинили в дебоше на борту самолета, откровенно рассказал о произошедшем. По словам чемпиона мира, он не буянил во время полета из Сочи в Москву.

"Никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс", - категорично заявил хоккеист.

Спортсмен рассказал, что летел с женой в бизнес-классе, потягивал спиртное, что не запрещено во время полета. "И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже", - сообщил он.

По словам спортсмена, на него пожаловался пассажир из эконом-класса, который был недоволен поведением Сапрыкина. "Возможно, мы вели себя шумновато, но все-таки был Новый год, праздник", - развел руками чемпион мира, добавив, что резко ответил на недовольство гражданина, но без рукоприкладства.

"Еще случился такой момент: у пилота открылась дверь, и мой взгляд упал на панель управления. Просто взглянул из любопытства со своего места. При этом я не собирался заходить в кабину, я 20 лет летаю и прекрасно знаю правила", - цитирует хоккеиста Sports.ru.

В Воронеже борт действительно встретила полиция. Эту информацию спортсмен не отрицает. И он на самом деле заплатил штраф, но не за дебош. "С меня взяли административный штраф за нецензурную брань в общественном месте. 500 или 1000 рублей", - отметил Сапрыкин.

Напомним, 1 января стало известно, что во время перелета Сочи - Москва один из пассажиров бизнес-класса устроил дебош. Пьяный мужчина ругался матом и ударил стюардессу. Из-за инцидента лайнер сел в Воронеже. На взлетно-посадочной полосе дебошира встречала полиция. Позже появилась информация, что драку на борту устроил Олег Сапрыкин - именитый хоккеист, который со сборной России в 2009 году стал чемпионом мира.