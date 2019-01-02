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В Госдепартаменте потребовали вернуть задержанного в Москве шпиона

18:10
  • среда
  • 02 января 2019

Ситуацию прокомментировал Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео высказался о задержанном в Москве американце. Гражданина США поймали с поличным во время шпионской акции.
Американский шпион попался в Москве из-за свадьбы

Он заявил, что Америка потребует немедленного возвращения задержанного на родину. "Мы ясно выразили России нашу надежду на то, чтобы узнать больше об обвинениях, понять, в чем его обвиняют", - цитирует Помпео Bloomberg.

Отметим, что Россия уже предоставила консульский доступ к Полу Уилану. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Напомним, в Москве при проведении шпионской акции задержали американца Пола Уилана. Позже стало известно, что мужчина является морским пехотинцем в отставке. По словам брата Уилана, он ездил в Москву на свадьбу.

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