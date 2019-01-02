Спасенная из-под завалов в Магнитогорске кошка растрогала россиян

Новости о спасенных питомцах дали людям надежду на чудо

В Магнитогорске из-под завалов жилого дома вытащили кошку. Животное выжило, проведя двое суток на морозе.

Кошку взялась выхаживать посторонняя женщина, которая была у места трагедии во время поисковой операции. Она надеется, что хозяева животного живы и вскоре смогут забрать свою любимицу.

"У кошечки разорвано ухо, сильный стресс и обморожение. Она была в очень тяжелом состоянии: температура не определялась, реакции ноль, только трясло от холода без остановки", - рассказала жительница Магнитогорска.

В настоящее время кошка находится в ветклинике, ее прооперировали. Пока спасенная не ест, но ветеринары дают благоприятный прогноз на ее выздоровление.

Историю мохнатой счастливицы женщина рассказала в соцсети. Россияне, прочитавшие о кошке, были тронуты такой заботой о животном. Люди выражают благодарность сотрудникам МЧС. "Спасибо! Животные тоже жить хотят", "Значит очень аккуратно работают, раз животных смогли достать", "Дай бог ещё людей живых найти, животных тоже жалко матушки", - написали пользователи в комментариях (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Напомним, рано утром 31 декабря в одном из домов Магнитогорска взорвался бытовой газ. В результате ЧП обрушился подъезд. На месте идет спасательная операция.