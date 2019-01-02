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Певец Крис Кельми умер в Новый год

21:05
  • среда
  • 02 января 2019

Артисту было 63 года

В Подмосковье скончался Крис Кельми. Музыкант умер в своем доме в новогоднюю ночь. Автору хита "Ночное рандеву" было 63 года.

Как сообщает издание StarHitтело исполнителя доставлено в Наро-Фоминский морг. При этом таблоиду не удалось проверить информацию о кончине Кельми у его родственников.

По словам брата Криса, последним человеком, кто видел певца живым, была его бывшая жена. Она навещала музыканта 30 декабря. С тех пор он не выходил на связь. Связаться с женщиной сейчас никому не удается, она не отвечает на звонки.

Отметим, что в последнее время Крис Кельми жил затворником в загородном особняке. Он сильно подорвал здоровье пагубным пристрастием к алкоголю. СМИ писали, что у музыканта начались серьезные проблемы с речью после приступов эпилепсии.

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