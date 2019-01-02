Певец Крис Кельми умер в Новый год

Артисту было 63 года

В Подмосковье скончался Крис Кельми. Музыкант умер в своем доме в новогоднюю ночь. Автору хита "Ночное рандеву" было 63 года.

Как сообщает издание StarHit, тело исполнителя доставлено в Наро-Фоминский морг. При этом таблоиду не удалось проверить информацию о кончине Кельми у его родственников.

По словам брата Криса, последним человеком, кто видел певца живым, была его бывшая жена. Она навещала музыканта 30 декабря. С тех пор он не выходил на связь. Связаться с женщиной сейчас никому не удается, она не отвечает на звонки.

Отметим, что в последнее время Крис Кельми жил затворником в загородном особняке. Он сильно подорвал здоровье пагубным пристрастием к алкоголю. СМИ писали, что у музыканта начались серьезные проблемы с речью после приступов эпилепсии.