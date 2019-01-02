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Появились подробности смерти Криса Кельми

21:43
  • среда
  • 02 января 2019

Музыканта нашли в его доме без сознания

Опубликованы первые подробности о смерти певца Криса Кельми. Автор нетленки "Ночное рандеву" умер после празднования Нового года. Его нашли без сознания в особняке в деревне Новоглаголево под Москвой.
Певец Крис Кельми умер в Новый год

Оперативно прибывшие на вызов медики пытались спасти Криса. Врачи несколько часов боролись за жизнь музыканта, но все старания были тщетны. Артист скончался на 64-м году жизни, передает РЕН.

У Криса Кельми были проблемы с алкоголем. Об этом на всю страну объявила Дана Борисова, она пыталась спасти музыканта от пагубного пристрастия. При этом сам певец после смерти Евгения Осина обещал бросить пить. Крис боялся повторить судьбу коллеги.

Сейчас пророческим выглядит высказывание Борисовой, которое она сделала в эфире одной из программ. "Следующий Крис Кельми. Я его давно не видела, где он? Наверное, в еще более плачевном состоянии", — сказала Дана несколько месяцев назад.

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Крис Кельми
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