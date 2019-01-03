Погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске находят целыми семьями

Разбор завалов на месте трагедии не прекращается ни днем, ни ночью

Число погибших при обрушении жилого дома в Магнитогорске достигло 38, среди них шесть детей. Судьба четырех человек пока остается неизвестной. Такие данные приводит МЧС. Из-за опасности новых обрушений спасатели продолжают вручную разбирать завалы.

Разбор завалов на месте трагедии в Магнитогорске не прекращается ни днем, ни ночью. Спасатели работают в три смены, задействована тяжелая техника, которая убирает наиболее опасные конструкции, передает "ТВ Центр".

Из-под обломков бетонных плит достают тела погибших, счёт перевалил уже за три десятка. Некоторых достают целыми семьями. Обрушение 31 декабря произошло рано утром, когда многие жильцы еще спали. Для самих сотрудников МЧС эта работа тоже с риском для жизни. Одна из несущих стен грозит обвалиться в любой момент.

"Производились работы как внизу по разбору завалов, так и наверху, убирали нависающие конструкции. Соответственно, работа внизу на это время прекращалась. Работы будут примерно в этом же режиме продолжаться. Сложность состоит в том, что работа ведется на высоте. При помощи подъемника поднимаются двое спасателей, они производят работу при помощи специнструмента", - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Юрин.

Спасательная операция развернута и в Москве. В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии борются за жизнь десятимесячного Вани Фокина. Сейчас он в реанимации под наблюдением лучших врачей и знаменитого детского доктора Леонида Рошаля. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заботливо склоняется над кроваткой, спрашивает, как у ребенка спина. Позвоночник цел, хотя у малыша есть и другие переломы. В Магнитогорске речь шла о возможной ампутации пальцев, но Скворцова настояла на том, чтобы не проводить операцию.

Столичные врачи успокаивают, тенденция улучшения есть. Пока небольшая, но все же надеются, что маленького Ваню не упустят, раз из такой беды вытащили.

В Москву вместе с сыном прилетела и мама, она едва сдерживается, чтобы не разрыдаться в палате. Вероника Скворцова подробно ее расспрашивает, как устроили, кормят ли в больнице. И сочувственно берет за руку.

Помочь семье Вани Фокина обещают и местные власти. Отец мальчика побывал на приеме у губернатора Челябинской области. Борис Дубровский встречается с жителями прямо в волонтерском штабе, который развернут в школе по соседству с пострадавшим домом. Там собирают продукты и вещи для тех, кто остался без крова. Помогают оперативно восстановить документы. Впрочем, накануне в три подъезда, которые уцелели после взрыва, начали пускать жильцов, чтобы те смогли забрать самое необходимое.

И днем, и ночью к дому, где произошла трагедия, люди продолжают нести живые цветы и свечи. Возле места ЧП уже образовался целый импровизированный мемориал. В день траура, который был в Челябинской области 2 января, у рухнувшего подъезда провели литургию.

Соболезнования и слова скорби в связи с трагедией в Челябинской области уже выразили главы многих государств. Белоруссия, Польша, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Казахстан - беда в Магнитогорске эхом отозвалась в сердцах людей по всему миру.

Борис Иванин, "ТВ Центр".