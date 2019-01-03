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Контейнеры с ядовитыми химикатами из-за шторма смыло в Северное море

11:20
  • четверг
  • 03 января 2019

Они могут нанести большой вред экологии

В Северном море из-за мощного шторма один из крупнейших в мире сухогрузов потерял 270 контейнеров с разными товарами, передает "ТВ Центр".

Часть из них прибило к побережью нидерландских островов. Жители назвали это настоящим новогодним подарком. В море они вылавливают приплывшие лампочки и кошельки, плазменные телевизоры и запчасти для автомобилей. Однако власти сейчас больше озабочены тем, что с борта судна также смыло несколько контейнеров с опасными ядохимикатами. Они могут нанести большой вред экологии.

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