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Мощный шторм обрушил променад в Калининградской области

11:31
  • четверг
  • 03 января 2019

В Светлогорске закрыт выход на набережную

В Дании непогода стала причиной крупной железнодорожной аварии. Во время штормового ветра с грузовых вагонов слетела часть обшивки, когда поезд проходил по мосту. Оторвавшиеся части швырнуло прямо под  колеса пассажирского состава, который шел навстречу. Машинист экстренно затормозил. В тот момент в  поезде находились 130 пассажиров. В результате шесть человек погибли, многие получили травмы, передает "ТВ Центр".

Во власти непогоды также Финляндия. Там бушует шторм, волны на побережье достигают 8 метров, ветер -до 32 метров в секунду. В 160 городах и поселках страны нарушено энергоснабжение, не работает мобильная связь.

Штормовое предупреждение действует и в Калининградской области. В Светлогорске сильный ветер и гигантские волны повредили часть набережной. Выход на нее сейчас запрещен.

А в другой части планеты - в Австралии на штат Новый Южный Уэльс, где находится крупнейший город Сидней, обрушилась мощная песчаная буря. Очевидцы публикуют в интернете видеоролики, на которых облака пыли стремительно надвигаются на жилые дома и затягивают все вокруг. Пейзаж вскоре стал напоминать марсианский. Видимость упала практически до нуля.

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